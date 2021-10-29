Чечня вышла в лидеры по электронным медуслугам в России

Жители Чечни активно пользуются услугами в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на портале "Госуслуги" – только за 9 месяцев 2021 года к врачам обратились более 69 тыс человек при плановом показателе в 10 тыс, что позволило региону выйти на первое место по России, - сообщили в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

"Перевыполнение показателя позволило региону стать абсолютным лидером рейтинга среди субъектов России в рамках регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)", - рассказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Все медицинские организации региона подключены к информационной системе и работают по предварительной записи, что позволяет пациентам записаться на прием к любому специалисту, начиная с амбулаторно-поликлинического звена и до профильных врачей в медучреждениях третьего уровня.

Также в период коронавирусной пандемии Минздравом Чечни были запущены телемедицинские консультации для пациентов с COVID-19 и подозрением на него, - рассказала директор Медицинского информационного аналитического центра Арсена Израилова.