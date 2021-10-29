Небензя призвал не давить на Иран по СВПД

Попытки давления на Иран, чтобы он быстрее вернулся к переговорам по ядерной сделке, не дадут результата, сообщил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Я думаю, что, как и в случае с любой другой страной, давление на Иран с целью ускорить его… не помогает. Будете ли вы это делать в двустороннем общении, либо в составе комиссии, или через МАГАТЭ", - приводит его слова РИА Новости.

Дипломат пояснил, что Москва призывает Тегеран вернуться к переговорам по СВПД. Он также выразил надежду, что они возобновятся уже в скором времени.