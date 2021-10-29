Джейхун Байрамов встретился с замдиректора Европейского регионального бюро ВКБ ООН

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня принял делегацию во главе с замдиректора Европейского регионального бюро Верховного комиссариата по делам беженцев (ВКБ) ООН Анджелой Ли Роси. Такое сообщение распространило азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

В мероприятии также участвовал помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков.

Aнджела Ли Роси отметила, что делегация побывала в Агдаме, Тертере, Барде, Физули, Джебраиле и Зангилане. Она обратила внимание, что, невзирая на уровень разрушений, восстановительные работы, ведущиеся Азербайджаном, заслуживают похвалы.

Джейхун Байрамов указал, что Баку придает важное значение сотрудничеству с ВКБ и не забывает о помощи, предоставленной этой организацией в 1990-х годах. Министр уточнил, что с ноября 2020 года от мин в Азербайджане погибли 167 человек.

Участники встречи обсудили шаги, реализованные правительством Азербайджана для восстановления автомобильных и железных дорог, инфраструктуры, строительство в максимально сжатые сроки Международного аэропорта Физули. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в продолжении сотрудничества с целью обеспечения безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли.