В КЧР заработало предприятие по первичной рыбопереработке

В Урупском районе Карачаево-Черкесии (КЧР) сегодня ввели в эксплуатацию цех по первичной переработке товарной рыбы, - сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

"Состоялся запуск цеха для полного технического цикла первичной переработки рыбы сельскохозяйственного потребительского кооператива "Ресурс". Выращивать рыбу впервые в хозяйстве будут в специальных установках замкнутого водоснабжения внутри помещения - по более ускоренной технологии, что позволит значительно повысить объемы производства и сбыта", - рассказали в министерстве, передает ТАСС.

Пока мощность нового предприятия невелика – оно будет выпускать до 50 т рыбы в год, проводя первичную обработку выращенной здесь же форели - очистку от чешуи, чистку рыбы и упаковку готовой продукции.

"Ресурс" является одним из немногих предприятий республики, производящих рыбу в полном производственном цикле, от икры до стадии товарной рыбы. Производство является экологически чистым, - отметили в министерстве.