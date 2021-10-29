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"Росатом" получил лицензию на строительство четвертого блока АЭС "Аккую"

&quot;Росатом&quot; получил лицензию на строительство четвертого блока АЭС &quot;Аккую&quot;

Российская госкорпорация "Росатом" получила от Совета по ядерному регулированию лицензию на строительство четвертого энергоблока атомной электростанции (АЭС) "Аккую" в Турции.

"Получение лицензии позволяет приступить к выполнению всех строительно-монтажных работ на блоке, включая объекты обеспечения ядерной безопасности", - говорится в заявлении, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Аккую Нуклеар" — дочерней компании "Росатом".

Напомним, Россия и Турция договорились о строительстве и эксплуатации АЭС на площадке "Аккую" в 2010 году, АЭС строится по концессионной схеме, согласно которой российская сторона выступает одновременно строителем и владельцем зарубежного объекта.

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