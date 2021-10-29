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Грузинский вице-премьер вернула оппозиционному телеканалу отнятый микрофон

Грузинский вице-премьер вернула оппозиционному телеканалу отнятый микрофон

Вице-премьер, министр культуры Грузии Тея Цулукиани возвратила оппозиционному телеканалу "Мтавари" микрофон, который она во время получившего широкий резонанс инцидента отняла у корреспондента в июле.

"Смотрите, что у меня есть. Заберите это как знак вашего поражения", - цитирует обращение политика к журналистам Sputnik Грузия.

Произнося эти слова, Цулукиани достала микрофон.

При этом глава Минкультуры обвинила "Мтавари" в фальсификации соцопросов, осуществленных международной компанией Ipsos в пяти самых крупных городах страны в преддверии второго тура муниципальных выборов.

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