Соцобъекты в КЧР для людей с ОВЗ стали доступнее

В рамках госпрограммы "Доступная среда" удобство людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обеспечили на двух сотнях социальных и образовательных объектов Карачаево-Черкесии, - сообщили в Минтруда и соцразвития КЧР.

"Доступная среда в республике обеспечена в более 100 соцобъектах и в 79 учреждениях сферы образования, в числе которых - школы, колледжи, учреждения здравоохранения, центры занятости, МФЦ, объекты культуры, соцзащиты, спорта и транспортной инфраструктуры", - рассказал сотрудник министерства, передает "Интерфакс".

Все перечисленные объекты оборудовали пандусами, специальными поручнями, звуковыми оповещателями, а также расширили дверные проемы для того, чтобы в них можно было проехать на колясках.