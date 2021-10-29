Музей Востока представил историю "народа одного аула"

Более 200 экспонатов из Национального музея Дагестан им. Тахо-Годи и десятки предметов из частных собраний представлены на открывшейся в Государственном музее Востока выставке "Кубачи – Зирехгеран. Исторический портрет древнего города". Здесь можно познакомиться с историей города и культурной средой, в которой родилось всемирно известное златокузнечное дело и другие промыслы.

Кубачи известен как центр многих традиционных прикладных искусств, промыслов и творческой практики народных мастеров-ремесленников. Кубачи — это особый мир, люди и обычаи, формировавшиеся веками, начиная с даты появления аула на карте Дагестана в начале нашей эры и по сегодняшний день. Небольшое поселение, выросшее благодаря своим экономическим и культурным достижениям с VI по XV века в крупный город средневековья Зирехгеран — уже известный как Кубачи, представляет интерес как платформа, породившая особый художественно-эстетический уклад небольшого по численности народа, определивший на века его занятия, образ жизни и характер.

"Мы впервые мы открываем выставку, в которой часть своей коллекции показывает региональный музей. Все вещи, все экспонаты, вы которые увидите на этой выставке, привезены из Махачкалы. У нас тоже есть, могу с гордостью сказать, очень неплохая коллекция из Кубачи, собранная в конце 1940-х - начале 1950-х годов еще до кубачинского собирательского бума. Но наши коллеги из махачкалинского музея гордо отказались от включения наших предметов в свою выставку, что вполне закономерно и хорошо. И то, что вы увидите на выставке, очень впечатлит", - обещает директор Государственного Музея Востока Александр Седов.

Экспозиция построена как путешествие в мир Кубачи и кубачинцев. Первая встреча начинается с архитектуры, каменных домов, украшенных необычными резными рельефами. Именно камни, искусно резанные в высоком рельефе, составляют визитную карточку города, так как такой традиции не было больше нигде в Дагестане. На выставке представлено 34 каменных рельефа, в которых отражены архитектура, фрагменты строений, панорама аула.

Жизненный цикл кубачинца делится на два полюса — дом и мастерская. Дом — это все то, из чего состоит повседневная жизнь: рождение, верования, праздники, труд, защита. Гостиная комната-музей "Тавханна" — пространство, ключевое не только в доме каждого кубачинца, но и вбирающее в себя все аспекты общественной, трудовой, творческой жизни кубачинцев на протяжении многих веков. Комната и ее внутренне убранство, строгий порядок расположения предметов практически полностью раскрывают мир этого уникального народа.

"Это сам аул, его архитектура, его уникальные резные камни. Это быт, жизнь, дом, обычаи и непосредственно мастерская, то, что создает это замечательное искусство. Это инструменты, которые удалось собрать благодаря кубачинцам друзьям. Сохранились инструменты, которыми работали и 100-200 лет назад. Это рисунки кубачинских мастеров, которые были впервые зафиксированы Евгением Шиллингом в 1934 году. Все эти экспонаты по разным причинам не получилось собрать воедино, но я думаю, что теперь и в Махачкале, и в Кубачах мы создадим единую цельную панораму жизни", - говорит куратор выставки Джамиля Дагарова.

Если вся жизнь, творчество и работа кубачинцев проходят в доме, то праздник и свадьбы — непременно на улице (базарная площадь). В древности у кубачинцев бытовало несколько институтов, игрища которых с веками трансформировались в нечто общее.

"Ачебикьнала" — мастерская, местом которой была либо отдельная комната, либо угол у подоконника, где работали ювелиры-граверы, филигранщики, чеканщики, кинжальщики – кубачинцы-мастера, которые были не только прекрасными ремесленниками, но и замечательными художниками. Передаваемое из поколения в поколение мастерство не имело никакой фиксации — только генетическая память, повторение и труд. Без академий и школ кубачинские златокузнецы знали и понимали закон построения композиции, помнили тысячи элементов орнаментов и узоров.

"Мы с вами в старом Дагестане, куда ни бросишь взгляд, старинные костюмы, старые великолепные ковры, украшения XIX века, чудесные камни, исписанные письменами. Здесь и чудесная керамика, и фарфор. Никакими словами невозможно передать красоту предметов, то чудесное излучение, которое исходит от каждого представленного здесь предмета. Здесь очень много экспонатов в открытом доступе, и вы просто чувствуете руки мастеров, которые все это ваяли, ткали, украшали", - рассказывает советник генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса.

В Национальном музее Дагестана хранится уникальнейшая коллекция кубачинских рисунков-узоров и орнаментов. Кубачинские мастера не рисовали на бумаге, а будущий узор сразу наносили штихелем на предмет, и только в 1920-1930-е годы первый советский исследователь промыслов Дагестана Евгений Шиллинг обратился к мастерам с просьбой зарисовать по памяти предмет или узор.

Зарисовки инструментов златокузнецов, "живые" традиционные инструменты, зарисовки орнаментов, а также фотографии составляют экспозицию третьего раздела. Кубачинцы и сегодня продолжают следовать своим художественным традициям, а их творческое наследие приобретает современные, актуальные черты. В одном из залов представлена галерея работ известных дагестанских художников Мурада Халилова, Асият Кабукаевой, Магомеда Даудова, Джамили Шахбановой, Лейлы Изабакаровой. Небольшой раздел экспозиции посвящен современному искусству, работам известных дагестанских художников, посвященных Кубачи.

Выставка "Кубачи – Зирехгеран. Исторический портрет древнего города" продлится до 1 декабря.