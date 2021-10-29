Новые ограничения по коронавирусу ввели на Кубани

Руководство Краснодарского края устанавливает новые ограничения в связи с Covid-19, такое сообщение опубликовал в своем Telegram Вениамин Кондратьев.

"На Кубани ужесточаем требования режима "повышенной готовности"", - пояснил он.

По словам чиновника, вдобавок к уже существующим ограничениям, с первого ноября предприятия общепита могут работать только с 6:00 до 23:00.

Кроме того, уточнил Кондратьев, организациям дана рекомендация отправить сотрудников на дистант (согласно трудовому законодательству РФ).