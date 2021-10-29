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Пятеро детей могли отравиться угарным газом в Ереване

Пятеро детей могли отравиться угарным газом в Ереване

Пятеро детей госпитализированы в Ереване, они могли отравиться угарным газом. Об этом глава аппарата Ереванского государственного медицинского университета Шушан Даниелян написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, несовершеннолетние в возрасте 11 месяцев, четырех, восьми, 11 и 15 лет доставлены в университетскую больницу "Мурацан", передает Sputnik Армения.

Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести. Сейчас они проходят обследование.

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