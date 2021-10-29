Суд вынес приговор жительнице Ингушетии, застрелившей брата

Приговор женщине, убившей двоюродного брата, вынесли в Ингушетии. Такое сообщение опубликовано на сайте прокуратуры республики.

В нем говорится, что 34-летняя местная жительница обвинялась по ч.1 ст.222 и ч.1 ст.105 УК РФ - "Незаконные приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" и "Убийство".

В судебном заседании было установлено, что 20 апреля прошлого года, в домовладении в Назрани, между осужденной и ее двоюродным братом на почве неприязненных отношений началась драка. Во время конфликта женщина из незаконно купленного и хранившегося у нее пистолета Макарова дважды выстрелила в голову родственника.

"От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть преступление труп погибшего и пистолет были выброшены в Алханчуртский канал", - пояснили в прокуратуре.

В мае минувшего года сестра была задержана и заключена под стражу.

Суд, приняв во внимание позицию гособвинителя и наличие на иждивении несовершеннолетних детей, назначил женщине наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.