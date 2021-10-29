Бывшего новочеркасского чиновника заподозрили в продаже казенной земли

Донские полицейские заподозрили в превышении должностных полномочий экс-чиновника администрации Новочеркасска, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"В 2020 году подозреваемый, используя служебное положение, неправомерно заключил договор купли-продажи муниципального земельного участка с его арендатором несмотря на то, что с момента заключения договора аренды прошло менее трех лет", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

После заключения договора арендатор зарегистрировал свое право собственности на земельный участок площадью 200 га, сумма ущерба от сделки пока не установлена.

В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий", - добавили в МВД региона.