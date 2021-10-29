Студент ростовского вуза будет отчислен за призывы к терроризму - источник

Донские правоохранители задержали первокурсника одного из университетов Ростова-на-Дону, призывавшего в соцсетях устроить теракт в вузе, - сообщил информированный источник.

"Студент написал в своем аккаунте, что нужно устроить массовый расстрел преподавателей и студентов, упомянув, что Ильназ Галявиев, устроивший массовый расстрел в казанской школе, его друг", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Юноша задержан, оружия у него обнаружено не было, а сам первокурсник объяснил свои действия желанием подшутить над однокурсниками.

Уголовное дело не возбуждалось – правоохранители обошлись профилактическими мероприятиями, однако из вуза студент будет отчислен, - добавил собеседник.

Комментариев из официальных источников по данному случаю у агентства пока нет.