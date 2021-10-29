Сторонники Саакашвили готовили государственный переворот в Грузии

Оппозиционеры планировали устроить государственный переворот и захватить власть в Грузии, такое сообщение распространила Служба государственной безопасности республики.

"По доказательствам, полученным в ходе расследования, установлено, что фигуранты дела планируют некие деструктивные действия", - цитирует замначальника контртеррористического центра СГБ Бачу Мгеладзе Sputnik Грузия.

Он уточнил, что некоторые лица были намерены помешать этапированию экс-президента Михаила Саакашвили в Глданскую тюрьму №8, чтобы затем реализовать антигосударственные действия. По словам силовика, мятежники собирались заблокировать дороги к этому учреждению, создав таким образом хаос и помешав этапированию заключенного.

Как доказательство Мгеладзе привел часть двухчасового аудио, записанного в президентской библиотеке в Тбилиси, на котором член главной оппозиционной партии "Единое нацдвижение" Бесо Цередиани и другие люди готовят план блокировки дорог.

Открыто уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.315 УК Грузии "Заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии".