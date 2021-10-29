Сокровища Кубачей можно увидеть в Государственном музее Востока (фоторепортаж)

Более 200 экспонатов из Национального музея Дагестан им. Тахо-Годи и десятки предметов из частных собраний представлены на открывшейся в Государственном музее Востока выставке "Кубачи – Зирехгеран. Исторический портрет древнего города".

Здесь можно познакомиться с историей города и культурной средой, в которой родилось всемирно известное златокузнечное дело и другие промыслы. Кубачи известен как центр многих традиционных прикладных искусств, промыслов и творческой практики народных мастеров-ремесленников. Кубачи — это особый мир, люди и обычаи, формировавшиеся веками, начиная с даты появления аула на карте Дагестана в начале нашей эры и по сегодняшний день.