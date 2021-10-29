Жители Кабардино-Балкарии проявляют сознательность в вопросах вакцинации

Только за последние десять дней темпы вакцинации от коронавируса в Кабардино-Балкарии (КБР) выросли вдвое, - сообщил сегодня глава региона Казбек Коков.

"Проводимая информационная работа, контрольные мероприятия дают результаты: за последние десять дней число ежедневно вакцинируемых возросло вдвое. В день через пункты вакцинации проходят порядка двух тысяч человек, только за вчерашний день - 2148", - цитирует Кокова ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы КБР.

Несмотря на значительное количество госпитализируемых - до 130 человек ежесуточно, серьезного скачка заболевания нет, а количество поступающих в госпитали и выписываемых практически сравнялось, - сообщил Коков, отметив, что очень аккуратно можно говорить о некоторой стабилизации.

Если такие темпы вакцинации сохранятся, то результаты этой работы станут видны уже в ближайшие 10-15 дней, - добавил руководитель региона.