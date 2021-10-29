Секретарь парламентской фракции Пашиняна уходит в отставку

Депутат Национального собрания Армении от фракции "Гражданский договор" Назели Багдасарян подала заявление об отставке, говорится на официальном сайте парламента.

Как уточняет Sputnik Армения, согласно регламенту законодательного органа, если за неделю депутат не отзовет заявление, то председатель НС составляет протокол о прекращении его полномочий.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Назели Багдасарян может возглавить Ширакскую область: якобы премьер-министр Никол Пашинян провел консультации, по итогам которых было предложено заменить действующего губернатора Ованнеса Арутюняна, проигравшего на выборах главы общины Гюмри, на Багдасарян. Сама депутат тогда сказала, что не располагает информацией о таких обсуждениях.