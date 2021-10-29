"Газпром" досрочно достиг целевого уровня закачки в российские ПХГ

"Газпром" раньше назначенного срока заполнил российские подземные хранилища до целевого уровня в 72,638 млрд кубометров. Такое сообщение распространила пресс-служба российского газового холдинга.

"Газпром" достиг заданного уровня оперативного резерва газа в подземных хранилищах на территории России - 72,638 млрд кубометров", - сказано в нем.

Кроме того, в компании заявили, что их потенциальная максимальная суточная производительность была доведена до 847,9 млн кубометров.

В холдинге добавили, что продолжат закачку газа в российские ПХГ до 8 ноября.

Напомним, ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что компания намерена достичь целевого объема закачки газа в подземные хранилища РФ 1 ноября.