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Коронавирус унес в Ереване жизнь месячного ребенка

Коронавирус унес в Ереване жизнь месячного ребенка

Сегодня в одной из ереванских больниц от коронавируса скончался одномесячный ребенок, - сообщила представитель Ереванского государственного медуниверситета Шушан Даниелян.

"Ребенок находился в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных университетской больницы "Мурацан", сегодня утром была констатирована его биологическая смерть", - написала Даниелян в Facebook, передает РИА Новости.

Месячного малыша привезли в больницу 19 октября с диагнозом "коронавирусная инфекция", его состояние ухудшалось, и 26 октября его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти малыша медикам так и не удалось.

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