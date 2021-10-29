Ковидные ограничения ужесточат в Ингушетии

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил об ужесточении коронавирусных ограничений. Соответствующий указ опубликован на сайте главы региона.

Так, с 30 октября по 1 декабря в республике запрещена работа ТРК, детских аттракционов в закрытых помещениях, нахождение несовершеннолетних до 14 лет в местах массового пребывания людей без сопровождения родителей.

Также вход в гостиницы, санатории и общепит станет доступным только при наличии QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании.

Помимо этого, работодатели имеют право перевести работников старше 60 лет на удаленку. Непривитым гражданам старше 60 лет поручено соблюдать режим самоизоляции.

Калиматов также рекомендовал воздержаться от посещения религиозных объектов, ограничить масштабы проведения свадеб и траурных мероприятий.