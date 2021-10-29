Неизвестный "заминировал" ТЦ в волгоградском Волжском

Волгоградским спасателям сегодня пришлось эвакуировать сотрудников и посетителей торгового центра "Волгамолл" в городе Волжском Волгоградской области, - сообщили в пресс-службе городской мэрии.

"Сообщение о минировании поступило на электронную почту "Волгамолла" в 15:25, по вызову в центр прибыли все профильные службы, которые эвакуировали его посетителей и персонал – всего около 1 тыс человек. Сейчас в центре проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - добавили в мэрии, передает "Интерфакс".

Аналогичные сообщения сегодня поступили в торговые центры Волгограда, после чего была проведена эвакуация в ТРЦ "Акварель" и "Мармелад", а также в Ворошиловском торговом центре города.