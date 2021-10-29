В Краснодарском крае выросло число случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом COVID-19 выросла 5%. Об этом сообщили в администрации региона.

"Доля случаев, при которых источником заболевания служили контакты с больными в семье, составила 6%, по месту работы - 10%. Завозных случаев не зарегистрировано", - рассказали в администрации со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

Из всех заболевших за это время 70% - женщины, основная доля инфицированных обоего пола приходится на возрастную группу от 30 до 65 лет, передает РИА Новости.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Краснодарском крае выявлены 80 969 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 58 198 жителей региона, умерли - 7299.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 245 млн, из них более 4,9 млн человек скончались. В России коронавирус диагностировали у 8 432 546 человек.