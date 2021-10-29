Сокровища Кубачей в Государственном музее Востока

29 октября в Государственном музее Востока открылась выставка «Кубачи – Зирехгеран. Исторический портрет древнего города». На экспозиции представлено более 200 экспонатов из Национального музея Республики Дагестан им.Тахо-Годи, а также десятки предметов из частных собраний. Цель проекта - рассказать зрителям про самобытную историю древнего города Зирехгерана – Кубачи и показать ту культурную среду, в которой родилось всемирно известное златокузнечное дело и другие промыслы. Выставка продлится до 1 декабря.