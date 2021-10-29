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Более 80% учителей и воспитателей Крыма вакцинировались от COVID-19

Более 80% учителей и воспитателей Крыма вакцинировались от COVID-19

Министр образования Крыма Валентина Лаврик заявила, что свыше 80% педагогов и воспитателей республики привились от коронавирусной инфекции.

"На сегодняшний день вакцинированы 82% педагогического состава школ и детских садов, 86% сотрудников интернатов и 89% работников средне-специальных учебных заведений", — приводит слова Лаврик "Аргументы и факты". 

Она также напомнила, что вопрос вакцинации контролируется министерством. При необходимости подаются коллективные заявки и выездные бригады проводят вакцинацию.

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