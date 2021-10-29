Глава службы по тарифам Северной Осетии отправлен под домашний арест

Руководитель региональной службы по тарифам в Северной Осетии отправлен под домашний арест, ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя региональной службы по тарифам Северной Осетии, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий").

Следствие утверждает, что 25 декабря 2019 года на заседании правления региональной службы были утверждены индивидуальные тарифы на передачу электрической энергии для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями на территории республики на 2020 год. В период с 25 по 28 декабря 2019 года подозреваемый для создания тарифного профицита в пользу аффилированных ему сетевых организаций умышленно внес изменения в установленные тарифы, причинив тем самым имущественный ущерб гарантирующему поставщику электроэнергии в лице филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Севкавказэнерго". Сумма ущерба превысила 46 млн рублей.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, передает РИА Новости.