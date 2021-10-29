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G20 обсудит помощь наиболее пострадавшим от COVID-19

G20 обсудит помощь наиболее пострадавшим от COVID-19

Шерпа России в G20 ("Большая двадцатка") Светлана Лукаш заявила, что в числе основных тем римского саммита G20 будет помощь странам, которые оказались в наиболее сложных условиях на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Она также прокомментировала экономическую повестку мероприятия.

"Здесь также, конечно, превалируют вопросы текущей пандемии. А именно - помощи наиболее уязвимым, беднейшим странам, которые оказались в наиболее сложных условиях в связи с восстановлением [после пандемии] и нагрузкой на их социальные системы", - указала Лукаш.

Напомним, саммит G20 пройдет в Риме 30-31 октября. Президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятии по видеосвязи.

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