Депутаты Ставрополя будут оказывать помощь пациентам с коронавирусом

Депутаты Думы Ставропольского края изъявили желание присоединиться к волонтерам для оказания помощи амбулаторным пациентам с коронавирусом и людям, находящимся на самоизоляции, сообщили журналистам в пресс-службе регионального парламента.

"Члены фракции партии "Единая Россия" в Думе Ставропольского края обратились к коллегам с призывом присоединиться к добровольческому движению для помощи медицинским работникам, амбулаторным больным и людям, вынужденным соблюдать режим самоизоляции", - сообщает пресс-служба.

По словам председателя краевого парламента Николая Великданя, волонтерами накоплен большой опыт работы по оказанию всех видов помощи. №И сейчас, когда ситуация обострилась, мы обязаны все вместе снова подключиться и помочь тем, кому сейчас труднее всего", - сказал он, передает ТАСС.