Обозреватели британской газеты Daily Mail прокомментировали заявление президента России Владимира Путина по поставкам газа в Европу.

Напомним, что глава государства поручил "Газпрому" приступить к плановой работе по повышению объемов топлива в хранилищах континента.

"По крайней мере Путин действительно главный, в отличие от недалеких политиков Европы, которые не понимают, что такое национальный интерес", — написал пользователь MarjorieGreen.

Комментатор под ником Dinosaur 12 заявил, что Путин "сделал для энергоснабжения Великобритании больше, чем правительство Соединенного Королевства".

"Я всегда говорил, что он — порядочный человек", — отметил читатель FlashFrank.

По мнению обозревателя под именем Brian, Путин взял под контроль всю Европу.

"На выборах я бы проголосовал за него", — подчеркнул комментатор BigHarvey.

Пользователь Kayzai заявил, что "устрашающая" Россия приходит на помощь, в то время как британские политики злятся на нее. "Кто-то может объяснить, почему мы дружим с Саудовской Аравией, но враждуем с Россией?" — добавил он.