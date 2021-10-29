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Замглавы МИД Ирана оценил переговоры с Рябковым

Замглавы МИД Ирана оценил переговоры с Рябковым

Замглавы МИД Ирана Али Бакери, комментируя состоявшиеся в Москве переговоры с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым позитивными и плодотворными. В ходе встречи стороны обсудили возможность снятия санкций с Ирана и договорились продолжать консультации на разных уровнях.

"На плодотворной и позитивной встрече с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым мы обсудили последние события, обменялись мнениями по переговорам о снятии незаконных санкций", - сообщил иранский дипломат, отметив, что двусторонние консультации будут продолжены на разных уровнях для укрепления общих позиций.

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