Папа Римский встретился с Джо Байденом

В пятницу, 29 октября, состоялась встреча Папы Римского Франциска и президента США Джо Байдена.

Римский понтифик принял главу Белого дома в библиотеке Апостольского дворца. Встреча продолжалась 15 минут, что считается рекордным по продолжительности временем.

Байдена на встрече сопровождала супруга Джилл, личный врач, а также ряд официальных лиц, включая госсекретаря Энтони Блинкена, передает ТАСС.

Подробности встречи, даже ее протокольные детали, на данный момент не сообщаются.

Напомним, для Байдена это четвертый визит в Ватикан, но первый в качестве президента.