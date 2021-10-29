Папа Римский встретился с Джо Байденом
В пятницу, 29 октября, состоялась встреча Папы Римского Франциска и президента США Джо Байдена.
Римский понтифик принял главу Белого дома в библиотеке Апостольского дворца. Встреча продолжалась 15 минут, что считается рекордным по продолжительности временем.
Байдена на встрече сопровождала супруга Джилл, личный врач, а также ряд официальных лиц, включая госсекретаря Энтони Блинкена, передает ТАСС.
Подробности встречи, даже ее протокольные детали, на данный момент не сообщаются.
Напомним, для Байдена это четвертый визит в Ватикан, но первый в качестве президента.