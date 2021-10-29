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Газ в Европе упал ниже $800 за тысячу кубов впервые с сентября

Газ в Европе упал ниже $800 за тысячу кубов впервые с сентября

Стоимость газа в Европе опустилась ниже $800 за 1 тыс кубометров впервые с 17 сентября, свидетельствуют данные ICE Futures.

Отмечается, что цена декабрьских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах к 15:21 по московскому времени снизилась до отметки $795,8 за 1 тыс кубометров. Общее падение стоимости за день превысило 14%.

Напомним, что цена газ во время открытия торговой сессии в пятницу чуть превышала $930, а к 12:11 опустилась почти на 10% (до $840,5).

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