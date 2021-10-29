Водители маршруток в Махачкале будут наказаны за протесты

Транспортная компания "Астория", занимающаяся пассажирскими перевозками в Махачкале, накажет устроивших акцию протеста водителей, сообщает пресс-служба администрации города.

В пятницу водители ряда маршруток Махачкалы устроили забастовки из-за поднятия плана до шести тыс рублей. Они также требуют смены руководства транспортной компании.

В настоящее время в мэрии отмечают, акция протеста завершилась после встречи начальника управления промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства Мухтара Маламагомедова с руководством "Астории" и водителями.

"В отношении нарушителей, по словам руководства компании "Астория", будут применены меры административного реагирования. Все маршрутные такси будут полноценно осуществлять пассажирские перевозки", – сказано в сообщении.