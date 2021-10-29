Кисловодск привился от коронавируса на 50%

Прививку от коронавирусной инфекции нового типа сделали почти половина жителей Кисловодска, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе городской администрации, отметив, что темпы вакцинации за последние дни увеличились более чем в два раза,

"Если на минувшей неделе ежедневный прирост прошедших иммунизацию составлял порядка 150-200 человек, то в последние дни этот показатель вырос до 400", - сообщает пресс-служба.

Сообщается также, что привиться местные жители могут как в пунктах, организованных в Первой поликлинике и в городской больнице, так и на дому.