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В Ставрополе изменят тариф для общественного транспорта

В Ставрополе изменят тариф для общественного транспорта

Весь общественный транспорт Ставрополя до конца будущего года будет переведен на регулируемый тариф, который будет устанавливаться специальной комиссией, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Ставропольского края.

Сообщается, что в настоящее время перевозки автомобильным транспортом пассажиров на всех муниципальных маршрутах регулярных перевозок Ставрополя осуществляются по нерегулируемым тарифам. В то же время в Ставрополе продолжается рост цен на проезд в транспорте.

Увеличение цены на проезд связано с ростом стоимости топлива и расходных материалов, также местным перевозчикам необходимо приобрести и установить в салонах транспорта контрольно-кассовые аппараты, систему ГЛОНАСС, тахографы и камеры видеонаблюдения.

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