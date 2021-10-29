Президент Грузии провела встречу с наблюдателями Европарламента

В пятницу, 29 октября, во дворце Орбелиани в Тбилиси состоялась встреча президента Грузии Саломе Зурабишвили с миссией наблюдателей Европарламента, которая находится с рабочим визитом в Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента,

В ходе беседы стороны обсудили предвыборные процессы и текущую ситуацию в стране, поговорили о поляризации политической среды и ее преодолении.

Как отметила Саломе Зурабишвили, поляризация политической среды остается проблемой для страны. По словам президента, она с первого дня прилагает все усилия для ее уменьшения, и данный вопрос будет одним из приоритетов ее деятельности после выборов.



По словам главы государства, из-за резкой поляризации многие важные вопросы, такие как пандемия коронавируса COVID-19 и вакцинация, вопросы региональной и безопасности Черного моря остаются вне внимания. После выборов стране необходимо активно продолжить процесс европейской и евроатлантической интеграции, а также укреплять государственные институты.

Напомним, второй тур выборов в органы местного самоуправления в Грузии пройдет в субботу, 30 октября. Первый тур муниципальных выборов состоялся 2 октября. После подсчета данных со 100% участков правящая партия по пропорциональным спискам набрала 46,75% голосов. На втором месте расположилась "Единое национальное движение" с 30,67%, на третьем - партия экс-премьера Грузии Георгия Гахарии "За Грузию" (7,81%).