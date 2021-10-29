Кража сантехники в Крыму довела мужчину до тюремного срока

Жителя Екатеринбурга осудили в Крыму на два года за кражу унитаза, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда республики.

"Суд квалифицировал действия 36-летнего подсудимого как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину", – сказано в сообщении.

Отметим, что осужденный проживал в городе Щелкино. Он договорился с хозяином пустующей квартиры, находящимся в отъезде, о бесплатном проживании там со своей сожительницей. По возвращению домой, хозяин обнаружил, что вместе с временными жильцами пропал и неустановленный унитаз за восемь тыс рублей.

Позже преступник признал свою вину и объяснил свой поступок тем, что нуждался в деньгах.