На Каспии спасена пара тюленей

Двух тюленей спасли на Каспии. После прохождения медосмотра в центре изучения и реабилитации каспийского тюленя в Актау, где животные провели четыре дня, они были возвращены в естественную среду обитания.

В пресс-службе центра сообщили о том, что краснокнижные тюлени были обнаружены 24 октября. Сначала им была оказана первая ветпомощь, а затем животных транспортировали в Актау. "Благодаря вовремя проведенному лечению, краснокнижные животные готовы к выпуску в естественную среду обитания", - сказала основатель Центрально-Азиатского института экологических исследований Асель Тасмагамбетова, на базе которого создан центр.

"С 2019 года в нашем центре было обследовано на наличие травм 35 каспийских тюленей, нам удалось спасти 14 эндемиков Каспия", - также отметила она, передает Sputnik Казахстан.