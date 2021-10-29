Матвиенко поблагодарила медиков за борьбу с COVID-19

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила медицинских работников за ежедневный самоотверженный труд в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

"Насколько важна работа медиков, все мы поняли в этот непростой пандемийный период. К сожалению, вирус пока не отступает. Нагрузка на медицинские учреждения огромная, врачи работают на износ", - сказала она на заседании Попечительского совета Центра Алмазова.

Обращаясь к представителям Центра, председатель Совфеда подчеркнула, что в их лице хотела выразить глубокую признательность всем медицинским работникам России - врачам, медсестрам, медбратьям, санитарам "за неравнодушное отношение к людям, за чуткость и отзывчивость, за ежедневный самоотверженный труд".

По ее словам, в такое сложное время людям важно чувствовать поддержку медиков. При этом Матвиенко обратила внимание на то, что сами врачи тоже должны чувствовать внимание со стороны государства, знать, что медицина сегодня – это главный социальный приоритет.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России выявлены 8 432 546 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 7 302 515 жителей страны, умерли – 232 220.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 245 млн, из них более 4,9 млн человек скончались.