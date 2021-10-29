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"Астане" запретили регистрировать новых футболистов

&quot;Астане&quot; запретили регистрировать новых футболистов

Федерация футбола Казахстана сообщила о наложении трансферного бана на футбольный клуб "Астана" из-за невыполнения обязанностей перед румынским полузащитником Дорином Ротариу.

Отмечается, что команде из Нур-Султана запретили регистрацию новых футболистов в ближайшие три трансферных окна.

Ранее наставника "Астаны" Андрея Тихонова дисквалифицировали на два года. Причина заключается в том, что в конце первого тайма матча с "Кайратом" команда  в полном составе покинула поле и отправилась в подтрибунное помещение в знак несогласия с решениями арбитра.

 

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