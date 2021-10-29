Боярский признался, что не верит в успех российской сборной по футболу

Народный артист России Михаил Боярский заявил о том, что не очень верит в национальную сборную России по футболу, которую возглавляет Валерий Карпин. По его словам, "там есть хорошие футболисты, но нет команды".

Боярский выразил уверенность в том, что должность Карпина должен занимать главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак. "Меня полностью устраивает то, что делает Семак в "Зените". Любая его замена приводит к забитому мячу – Карпину есть чему поучиться у Сергея Богдановича", - казал он Sport24."Поэтому вариант, что тренерский штаб "Зенита" возглавит сборную, есть. Трудно не заметить, что они лучшие специалисты в нашей стране", - сообщил актер.

Сейчас сине-белые после 12-ти туров лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).