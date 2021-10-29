На Кубани возобновили контроль над самоизолированными

Рост числа заболевших COVID-19 в Краснодарском крае привел к ужесточению контроля контроль над людьми, которые ушли на самоизоляцию, сообщает пресс-служба региональной администрации.

"По сравнению с прошлой неделей количество заболевших увеличилось на 5%. Хочу обратить внимание на необходимость ужесточения соблюдения режима самоизоляции гражданами, которые заболели. В прошлом году были мобильные отряды самоконтроля, казаки, которые контролировали контактных лиц. Предлагаю проводить такую же работу", - цитирует пресс-служба главу регионального Роспотребнадзора Марию Потемкину.

Помимо этого, первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась заявил о необходимости снизить наполняемость автобусов, которые везут граждан к самолетам, до 50%.