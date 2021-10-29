Кубань вакцинировалась на 56,6%

Специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Межевая сообщила о том, что план по вакцинации от коронавируса в регионе выполнен на 56,6%: полный курс прошли более 2,1 млн человек.

Также она отметила, что были вакцинированы 894 беременные женщины из группы риска. "Количество ревакцинированных - 93 748", - приводит слова Межевой РИА Новости.

Ранее сообщалось, что региональное руководство намерено вакцинировать 80% населения региона, то есть около 3,6 млн жителей.