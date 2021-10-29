Премьер Грузии заверил европарламентариев в прозрачности второго тура выборов

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел встречу с депутатами Европарламента.

В ходе беседы с европарламентариями глава правительства рассказал о полной готовности к проведению выборов в органы местного самоуправления в свободной и справедливой среде.



Гарибашвили поблагодарил депутатов Европарламента за наблюдение за выборами в органы местного самоуправления 2021 года, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, и подчеркнул, что власть гарантирует, что, как и в первом туре, второй тур выборов в органы местного самоуправления пройдет в спокойной и прозрачной обстановке.



Во встрече с депутатами Европарламента приняли участие посол ЕС в Грузии Карл Харцель, вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.

Напомним, второй тур выборов в органы местного самоуправления в Грузии пройдет в субботу, 30 октября. Первый тур муниципальных выборов состоялся 2 октября. После подсчета данных со 100% участков правящая партия по пропорциональным спискам набрала 46,75% голосов. На втором месте расположилась "Единое национальное движение" с 30,67%, на третьем - партия экс-премьера Грузии Георгия Гахарии "За Грузию" (7,81%).