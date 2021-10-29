СМИ: Израиль де-факто признал "Спутник V"

Несмотря на то, что официального признания Израилем российской вакцины "Спутник V" нет, решение пустить в страну туристов, привитых российской вакциной, де-факто означает ее одобрение. Об этом говорится в материале, опубликованном в The Jerusalem Post.

"Решение вступит в силу 15 ноября. Его приняли во вторник вечером на совещании с участием Беннета и руководства системы здравоохранения. Это решение еще должен утвердить кабинет министров, поэтому никаких официальных заявлений пока не было", - цитирует публикацию РИА Новости.

Отмечается, что некоторые читатели издания выразили уверенность, что появление в стране российской вакцины было бы невыгодно Соединенным Штатам из-за страха конкуренции.