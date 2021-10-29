Жителя Дагестана сняли с рейса за отказ надеть маску

В аэропорту Махачкалы мужчину привлекли к административной ответственности за отказ надеть маску в самолете, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по СКФО.

"В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Махачкала поступила информация о нарушении общественного порядка на борту воздушного судна, выполняющего рейс из Махачкалы в Москву. Прибывшему наряду полиции командир воздушного судна сообщил, что отстранил от полета одного из пассажиров, который отказался выполнить требование члена экипажа надеть средство индивидуальной защиты органов дыхания", – сказано в сообщении.

Сотрудниками полиции составлены протоколы по статьям 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения") и 11.17 КоАП РФ ("Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна").