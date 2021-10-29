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Голикова: фальсификаторы QR-кодов будут привлекаться к ответственности

Голикова: фальсификаторы QR-кодов будут привлекаться к ответственности

Вице-премьер России Татьяна Голикова напомнила о том, что за фальсификацию QR-кодов и "ответственности за продолжающуюся в нашей стране пандемию" предусмотрена ответственность.

"Мы также призываем тех, кто решил пойти по пути фальсификации QR-кодов, помнить об ответственности за подделку или использование фальшивых документов - справок о перенесенной болезни, сертификатов о прививках или тестах ПЦР, и об ответственности за продолжающуюся в нашей стране пандемию", - сказала вице-премьер России.

Ранее сообщалось о том, что сорок семь регионов России ввели QR-коды для посещения различных учреждений.

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