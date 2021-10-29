В Кремле поделились ожиданиями от саммита G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об ожиданиях от предстоящего саммита G20 ("Большая двадцатка").

По его словам, в Кремле рассчитывают, что саммит G20 позволит понять и сопоставить позиции сторон по основным актуальным проблемам.

"От "двадцатки" всегда ожидания одни. "Двадцатка" - это наиболее компетентный и представительный формат международного взаимодействия, который реально может и должен обсуждать мировые процессы и вызовы, которые стоят перед миром. Ожидания в том, чтобы как раз понять и сопоставить позиции сторон по основным вызовам", - цитирует пресс-секретаря российского лидера РИА Новости.

При этом он выразил сожаление в связи с тем, что мероприятие пройдет в онлайн видеоконференции, поскольку он не позволяет провести двусторонние встречи. "Но само по себе сопоставление позиций сторон по основным проблемам - значение этого трудно переоценить", - добавил представитель Кремля.

Напомним, саммит G20 пройдет в Риме 30-31 октября. Президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятии по видеосвязи.