Газ в Европе упал до $850 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе опустилась до $850 за 1 тыс кубов, свидетельствуют данные ICE Futures.

Отмечается, что цена декабрьских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах на открытии торговой сессии пятницы чуть превышала $930, а к 12:11 по московскому времени опустилась почти на 10% (до $840,5) и с тех пор торговалась в районе $840-850.

Спотовые цены также снизились. Стоимость TTF по контракту "на день вперед" с поставкой 28 октября составляла около $1020 за тысячу кубометров, а с поставкой 29 октября упала до $900.