Угрожавшему терактом из-за ковид-ограничений мужчине вынесли приговор

Жителя Нижегородской области приговорили к 12 годам лишения свободы за угрозу теракта из-за введенных ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба ФСБ РФ по региону.

Следствием было установлено, что в апреле прошлого года мужчина опубликовал в соцсети текст с угрозами теракта из-за коронавирусных ограничений, которыми был недоволен. Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Нижегородской области и ГУ МВД России по Нижегородской области совместно со следователями СУ СКР по региону.

"В ходе следственных действий по месту жительства мужчины было обнаружено и изъято взрывчатое вещество метательного действия. Кроме того, доказано, что ранее он высказывал угрозы и оскорбления в адрес представителей власти", - сказано в сообщении.

Жителя признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 205 УК РФ ("Угроза совершения террористического акта"), статьей 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти"), статьей 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти") и статьей 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавили в пресс-службе.