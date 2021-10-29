Первая нитка "Северного потока-2" заполнена газом и готова к запуску

Глава австрийской OMV Альфред Штерн рассказал в ходе телеконференции о готовности первой нитки "Северного потока-2" к работе.

"Первая нитка была заполнена газом, поэтому она уже готова к запуску. Оператор проекта также рассчитывает, что до конца года вторая нитка также будет заполнена газом", - отметил Штерн.

Он также обратил внимание на то, что "Северный поток-2" может внести важный вклад в разнообразие европейской газовой инфраструктуры и может помочь ребалансировать спрос и предложение.

Напомним, строительство "Северного потока-2" завершилось в сентябре 2021 года. Первая его нитка уже заполнена газом, а вторая будет заполнена в середине или конце декабря.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, поставки газа по "Северному потоку-2" могут и не начаться в этом году. "Это зависит от регулирующих органов, то есть от сроков сертификации как оператора проекта, так и самого газопровода на его техническое соответствие нормам ЕС. Скорее всего, он будет сертифицирован уже в первом квартале следующего года, сомнительно, что это удастся сделать до 1 января. Процесс может ускориться, только если на то будет политическая воля европейцев", - указал он.

Важно понимать, что радикально на европейский газовый кризис "Северный поток-2" повлиять не сможет. "Объемы поставок по газопроводу в первые месяцы будут небольшими. Скорее, его запуск будет иметь положительное психологическое влияние, из-за чего может произойти спекулятивная корректировка цен - но общий баланс спроса и предложения на рынке он не изменит. Даже с запуском "Северного потока-2" до конца зимнего периода, по меньшей мере до февраля, цены на газ в Европе будут очень высокие, на это указывают текущие фьючерсы", - обратил внимание Алексей Белогорьев.

"Ситуацию с газом в Европе может исправить повышение уровня заполнения европейских подземных хранилищ газа, однако сейчас уже начался период, когда происходит преимущественно отбор газа из газохранилищ, и закачка тут достаточно проблематична. Поэтому я не думаю, что удастся что-то сделать, чтобы в ближайшее время улучшить ситуацию. Заключение дополнительных долгосрочных контрактов на поставку сжиженного газа тоже очень проблематично. Россия тут мало что может предложить, чтобы помочь Европе", - заключил экономист.